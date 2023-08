L'ambassadeur du Vietnam aux EAU Nguyen Manh Tuan (3e, à gauche) à un événement présentant des produits agricoles aux EAU . Photo : VNA

Hanoï, 2 août (VNA) - Une Association d'entreprises agricoles entre le Vietnam et les Émirats arabes unis (EAU) doit être créée pour faciliter la coopération bilatérale dans ce domaine, a déclaré le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Phung Duc Tien, lors d'une conférence de presse périodique organisée par le ministère le 1er août.Selon Phung Duc Tien, dans le cadre de la directive du Premier ministre sur le soutien aux entreprises dans l'exportation de poivre noir, de cannelle, d'anis et de noix de cajou vers le marché des Émirats arabes unis, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural tiendra des discussions avec les ministères et agences concernés pour mettre en place une association reliant les exportateurs de produits agricoles vietnamiens aux importateurs et distributeurs émiratis pour faciliter l'échange d'informations, prévenir les activités frauduleuses et régler les différends commerciaux.Nguyen Nhu Cuong, directeur du Département de la culture des plantes du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a également déclaré que la création d'associations était nécessaire pour le développement des divers secteurs.Le ministère collaborera avec les associations sectorielles pour fournir un soutien en termes d'informations et de questions juridiques, leur permettant de devenir de véritables ponts entre les producteurs, les commerçants et les exportateurs, a-t-il déclaré.Les associations sectorielles servent de "bras étendu" aux agences de gestion de l'État, agissant comme agent de liaison entre les autorités et les secteurs concernés, a déclaré Nguyen Nhu Cuong.Elles jouent également un rôle essentiel en fournissant des informations sur les mécanismes et les politiques aux agences de gestion de l'État, a ajouté Nguyen Nhu Cuong.Auparavant, l’Association du poivre du Vietnam avait informé que cinq conteneurs de poivre noir, d'anis et de noix de cajou, d'une valeur de 517.000 dollars, exportés vers les Émirats arabes unis étaient soupçonnés d'être impliqués dans des pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses.Quatre conteneurs de la cargaison avaient été retirés du port sans paiement et le dernier, qui devait arriver dans un port des Émirats arabes unis le 26 juillet, a rencontré des problèmes car les documents originaux avaient été volés.- VNA