L'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long. Photo: VNA



Londres (VNA) - À l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni (11 septembre), l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long, a accordé une interview à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) sur les réalisations et les perspectives des relations bilatérales.



Au cours de ces 50 dernières années, la coopération bilatérale a abouti à de nombreux résultats importants. Notamment, les deux pays ont signé en 2010 une déclaration commune sur l'établissement d'un partenariat stratégique. En 2020, ils ont publié une nouvelle déclaration commune sur le partenariat stratégique avec sept domaines de coopération prioritaires: politique – diplomatie, commerce – investissement, développement et croissance durables, éducation – formation, science-technologie, défense – sécurité, échanges entre les peuples et questions internationales. Les deux parties ont également affirmé leur objectif d'élever leurs relations à un niveau supérieur au cours des 10 prochaines années.



En matière de coopération en politique-diplomatie, Nguyen Hoang Long a estimé que le maintien es contacts de haut niveau avait contribué à promouvoir les relations sur tous les aspects, renforçant ainsi la compréhension et la confiance politique entre les deux parties.



En matière économique, le commerce bilatéral n'a cessé d'augmenter ces dernières années, y compris pendant la pandémie de COVID-19, atteignant 6,7 milliards de dollars en 2021 et 6,83 milliards de dollars en 2022. Le Vietnam est le 9e partenaire commercial du Royaume-Uni tandis que le Royaume-Uni est le 3e partenaire commercial européen du Vietnam.



La coopération dans l'éducation, la formation et la recherche est encouragée. Il y a actuellement près de 15.000 étudiants vietnamiens poursuivant leurs études au Royaume-Uni.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son s'entretient avec le ministre britannique des Affaires étrangères et du Développement Dominic Raab lors de sa visite officielle au Vietnam en 2021. Photo: VNA



En matière de sciences et technologies, les deux parties promouvront leur coopération dans de nouveaux domaines dans lesquels le Royaume-Uni dispose d'atouts, tels que la biotechnologie, les nouveaux matériaux, le quantique, l'intelligence artificielle…, a fait savoir l'ambassadeur Nguyen Hoang Long.



La coopération en matière de défense et de sécurité évolue positivement. Les deux parties ont échangé de nombreuses délégations de défense et de sécurité, favorisant la coopération en matière de formation, d'échange d'informations et d'achat d'équipements.



Les échanges entre les deux peuples se développent de plus en plus. La communauté vietnamienne du Royaume-Uni, qui compte environ 100.000 personnes, constitue une passerelle culturelle entre les deux pays.



Les deux pays disposent d'un énorme potentiel de coopération, notamment dans les domaines où le Royaume-Uni possède des atouts et dont le Vietnam a besoin, a affirmé l'ambassadeur Nguyen Hoang Long, indiquant que l'éducation, les sciences et les technologies étaient riches en potentiels et que la lutte contre le changement climatique serait un secteur de coopération important dans les temps à venir.



Pour stimuler les relations bilatérales dans les temps à venir, Nguyen Hoang Long a insisté sur la nécessité de renforcer l'échange des délégations de haut niveau, de mettre en œuvre efficacement les cadres de coopération dont l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA), d'adopter des plans d'action spécifiques pour réaliser les engagements et les priorités de la coopération bilatérale.



Le diplomate a annoncé que cette année, son ambassade organiserait une cinquantaine d'événements pour promouvoir les relations bilatérales dans la culture, l'économie, l’éducation ainsi que les échanges entre les peuples…, en l'honneur du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.-VNA