Deux Langurs de Delacour protègent leur langur nouveau-né. Photo: VNA

Ninh Binh (VNA) - Un Langur de Delacour (Trachypithecus delacouri) est récemment né dans l'île de Ngoc (Perles), complexe paysager de Trang An, province de Ninh Binh.

Cette reproduction est le fruit des efforts d'organisations et d'experts pour protéger les ressources de la biodiversité dans la conservation et le développement des primates rares répertoriés dans le Livre rouge du Vietnam et la Liste rouge de l'UICN (Union internationale de conservation de la nature).

Photo: VNA

Selon le Comité de gestion du Complexe paysager de Trang An, le langur est né il y a environ un demi-mois avec un poids d'environ 3 kilogrammes. L'animal maintenant en bonne santé.

La reproduction naturelle du Langur de Delacour constitue le premier succès dans la conservation et le développement de cette espèce rare de primate à Ninh Binh en particulier et au Vietnam en général.

L'expert Tilo Nadler observe un Langur de Delacour. Photo: VNA

Selon Tilo Nadler, expert en conservation de la faune, expert du Groupe de spécialistes des primates de l'UICN, a déclaré que la naissance du premier Langur de Delacour dans l'environnement de l'île de Ngoc constituait un bon signe dans la conservation de la biodiversité dans cette zone d'écotourisme, créant ainsi une base pour restaurer et établir à Trang An une nouvelle population de primates endémiques jugées en danger critique d'extinction dans la Liste rouge de l'UICN. -VNA