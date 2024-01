"Petits mannequins" de l’ethnie K’Ho. Photo : LD/CVN

Hanoï (VNA) - Une cinquantaine de modèles de la collection Bokau Lang Labiang du créateur de mode K’Jona ont été présentés en janvier au public dans la ville de Dà Lat, avec la participation de mannequins professionnels et amateurs issus de l’ethnie K’Ho.

Par le biais d’un défilé de mode qui s’est tenu le 13 janvier à l’Espace des arts, dans la rue Ly Tu Trong, ville de Dà Lat, province de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre), le designer K’Jona, issu de l’ethnie minoritaire K’Ho, souhaitait promouvoir la magnifique brocatelle traditionnelle.

Sa collection Bokau Lang Labiang (fleur de Lang Labiang) a offert au public une nouvelle perspective sur la combinaison de la brocatelle et de divers matériaux tels que le jean, l’élastique, le velours, la mousseline, tout en conservant la beauté traditionnelle des minorités ethniques des hauts plateaux du Centre, ainsi que la sophistication, la légèreté et la fraîcheur de la mode contemporaine. Les spectateurs ont été captivés par les motifs uniques de l’ethnie minoritaire K’Ho, méticuleusement brodés à la main, combinés avec des pierres et des perles.

Combinaison harmonieuse des brocatelles traditionnelles et contemporaines.Photo : ND/CVN



Certains créateurs estiment que la combinaison des costumes traditionnels et de la mode moderne rend la collection Bokau Lang Labiang tout à fait adaptée aux goûts des consommateurs d’aujourd’hui. Avec le ton rouge dominant, le spectacle "Bokau Lang Labiang" a embelli cette ville montagneuse et apporté de la joie aux habitants locaux et aux visiteurs.

Ville des arts

Parallèlement au défilé de mode, des représentations de groupes de musique, avec saxophones et violons d’artistes nationaux et étrangers, ainsi que des expositions de photos et de peinture 3D ont été organisés. Ce programme faisait partie de la série d’activités de la rue des arts sur le thème de la "Ville des arts" visant à célébrer le 130e anniversaire de la ville de Dà Lat et l’obtention du titre de "Ville créative musicale" de l’UNESCO.



Trân Thanh Hoài, directeur adjoint du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, a souligné que ces activités contribuent à promouvoir l’image de la ville de ses habitants, de ses paysages et des caractéristiques essentielles. Elles visent à rapprocher l’art de la communauté, en créant un lieu d’échange pour la population locale et les touristes au cœur de Dà Lat, promouvant ainsi l’image de l’homme, des paysages et la quintessence du Vietnam. - CVN/VNA