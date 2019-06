Le pianiste malvoyant Vu Van Tu, exemple extraordinaire pour les personnes souffrant d’un handicap. Photo : CVN

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Vendredi 28 juin, le programme "Music in the dark" prendra son envol. Il s’agit d’une soirée musicale spéciale jouée dans la pénombre ayant pour titre "Ton histoire, mon histoire, l'histoire du ciel et de la terre".

Sans lumière, Music in the dark propose des moments de musique pure. Ici, le public ne verra pas vraiment les artistes, ni la scène mais pourra s’enivrer des mélodies vibrantes sur cette scène particulière.



Music in the dark 3 intitulé "Ton histoire, mon histoire, l'histoire du ciel et de la terre" sera une longue ballade musicale de plus d'une heure. Pour ce troisième volet, les artistes mêleront musique et histoires.



Outre les performances des professeurs et des étudiants de l’école de musique et des arts vivants d’Asie (AMPA Education), "Ton histoire, mon histoire, l'histoire du ciel et de la terre" bénéficiera de la participation exceptionnelle de deux grandes personnalités: Trinh Hoàng Diêu, sœur du musicien Trinh Công Son et Vu Van Tu, un pianiste malvoyant.



Triêu Yên est conseillère artistique du programme Music in the dark. Elle a souligné: "L'artiste malvoyant Vu Van Tu est un pianiste talentueux. Il a étudié le piano depuis l’âge de 15 ans et chante également. Vu Van Tu est un exemple vivant de persévérance et de passion. Il propose aujourd’hui des histoires inspirantes et montre sa volonté extraordinaire aux jeunes, en particulier ceux qui souffre d’un handicap".



Le concert aura lieu vendredi 28 juin au complexe Soul Live Project, 214 rue Pasteur, 3e arrondissement, Hô Chi Minh-Ville.-CVN/VNA