Le Conseil populaire de la province sud-coréenne du Gyeonggi a offert à Ha Nam une ambulance et un camion de pompiers au service de sauvetage le 30 mai. Photo : VNA

Ha Nam (VNA) – Une délégation du Conseil populaire la province sud-coréenne du Gyeonggi dirigée par son vice-président, Kim Won Ki, a travaillé le 30 mai avec le Conseil populaire de la province vietnamienne de Ha Nam.

Lors de cette séance de travail, le secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti à Ha Nam, Pham Sy Loi, a présenté à la délégation du Gyeonggi les potentiels et les atouts de sa localité dans le développement socio-économique. Outre ses infrastructures homogènes, Ha Nam a de nombreux politiques et mécanismes pour drainer des investisseurs. Ha Nam s’engage à favoriser au maximum les entreprises vietnamiennes et étrangères à y investir.

Selon M. Pham Sy Loi, la République de Corée est le 1er investisseur étranger à Ha Nam avec plus de 100 projets dont de nombreux projets en provenance des groupes et des entreprises de Gyeonggi. Ainsi, le Conseil populaire provincial de Ha Nam a demandé celui du Gyeonggi d’intensifier des échanges et de renforcer la coopération notamment dans l’organisation des activités culturelles et de promotion d’investissement en République de Corée en général et à Gyeonggi en particulier.

De son côté, le vice-président du Conseil populaire de la province sud-coréenne du Gyeonggi, Kim Won Ki, est tombé d’accord sur le fait que sa localité et Ha Nam devait promouvoir leur coopération dans les domaines économique, socio-culturel pour resserrer les liens entre les deux provinces.

A cette occasion, le Conseil populaire de Gyeonggi a offert à Ha Nam une ambulance, un camion de pompiers au service de sauvetage.-VNA