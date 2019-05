Des experts au forum des finances durables le 28 mai à Ho Chi Minh-Ville. Photo : https://congthuong.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L’association des banques du Vietnam en coopération avec l’organisation Global Reporting Initiative (GRI) et la Société financière internationale (IFC) ont organisé le forum des finances durables le 28 mai à Ho Chi Minh-Ville.

L’événement a suscité la participation des experts du ministère du Plan et de l’Investissement, de la Banque d’Etat, du Comité d'Etat de la Bourse du Vietnam, des banques commerciales ainsi que des organisations d’investissement vietnamiennes et étrangères s’engageant à investir au développement durable.

Ils ont discuté notamment des mesures pour promouvoir les objectifs de la stratégie de la croissance verte ainsi que des modalités de mobilisation des capitaux aux projets liés au climat dans le contexte où le Vietnam doit faire face aux défis croissants du changement climatique.

Selon les prévisions de l’IFC, d’ici 2030, les investissements aux projets en la matière au Vietnam pourront atteindre 753 milliards de dollars.

Des experts ont estimé que dans le contexte de manque des investissements aux projets de développement durable, il nécessite des initiatives et des solutions de percée pour mobiliser des investissements du secteur privé aux projets de l’environnement pour prendre part à la croissance intégrale et à la mise en oeuvre des objectifs nationaux du développement durable.

Le secrétaire général de l’association des banques du Vietnam, Nguyen Toan Thang a noté que des organisations de crédit doivent faire des efforts dans la réalisation des pratiques internationales sur le développement durable pour mieux gérer des risques environnementaux, sociaux, et l'administration des activités de crédit ainsi que le développement des produits financiers au service des projets liés à l’environnement.

Pour sa part, le directeur national de l’IFC pour le Vietnam, le Laos et le Cambodge, Kyle Kelhofer a dit que pour l’heure, l’IFC coopère étroitement avec les organes de gestion et les institutions financières pour créer un environnement d’affaires dans le domaine de climat au Vietnam ainsi qu’en Asie de l’Est via des solutions d’investissement et de consultation créative.

Enfin, lors de ce forum, des experts ont concentré leurs débats sur le rôle et les solutions du secteur bancaire pour contribuer à accomplir des objectifs nationaux du développement durable et des initiatives de politiques, des mesures pour promouvoir les investissements et les finances au développement durable. -VNA