Mui Hai. Photo : VOV



Hanoï (VNA) - Enfant de la région montagneuse de Phu Yên (Centre), Mui Hai est un compositeur Muong, une ethnie dans la province de Son La (Nord). Il signe souvent ses chansons d’amour par des aires emblématiques sur les ethnies du Nord.



Doux et hypnotique, « Bên Van tinh yêu » (L’embarcadère d’amour) de Mui Hai a séduit des générations de Vietnamiens par ses mélodies montagnardes typiques de son pays natal. Mui Hai explique : « Je suis né dans une famille de mélomanes. Ma grande sœur chantait très bien le “dang”, le chant traditionnel des Muong. Mon grand-père était passionné par les instruments de musique folklorique, notamment la “khèn bè” — une flute de pan. Quand j’étais petit, j’aimais écouter ma sœur chanter au rythme de khèn de mon grand-père. »



Mui Hai est un membre des Muong. Mais les autres communautés Thaï, Mông ou Kho Mu le considèrent comme faisant partie de leur communauté, car il les a séduits par ses compositions extraordinaires sur leurs ethnies. Entre autres : « Tinh ca Hun May » sur l’ethnie Kho Mu et « Huong chè Tà Xuà » (Le parfum du thé de Tà Xuà) sur la culture de l’ethnie Mông.



Mui Hai passe beaucoup de temps à composer chacune de ses œuvres. Il s’installe chez les ethnies afin de comprendre du mieux possible leur langue, leur culture et leur âme.



« Quand je compose une chanson sur les Mông, les Thaï et les Kho Mu, afin de les convaincre, je dois maitriser parfaitement les caractéristiques musicales et culturelles de chacune de ces ethnies. » -VOV/VNA