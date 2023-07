Le vice-Premier ministre Le Minh Khai prend la parole. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a salué l'efficacité de la coopération entre le Vietnam et Singapour ces derniers temps, lors du Forum régional des affaires de Singapour (SRBF) organisé pour la première fois au Vietnam, le 7 juillet à Hanoï.



Singapour se classe 2e parmi les 143 pays et territoires investissant au Vietnam, avec plus de 3.200 projets et 73,4 milliards de dollars de capitaux enregistrés.



Dans le sens inverse, les investisseurs vietnamiens ont versé près de 700 millions de dollars dans 150 projets à Singapour, principalement dans les domaines de l'expertise, des sciences et technologies.



Selon le vice-Premier ministre Le Minh Khai, les fruits de la coopération entre les deux pays ces derniers temps étaient encourageants, mais toujours en deçà des potentiels des deux parties.



Le dirigeant vietnamien s'est déclaré convaincu que la coopération économique continuerait d'être un pilier important des relations entre le Vietnam et Singapour, et servirait de moteur pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Cérémonie d'échange de documents de coopération entre des agences, organisations et entreprises des deux pays. Photo: VNA



Le gouvernement vietnamien s'engage à créer toutes les conditions favorables pour que les entreprises étrangères en général, et les entreprises singapouriennes en particulier, puissent mener leurs activités de manière efficace et durable au Vietnam, a-t-il indiqué.



Présent à l'événement, le ministre singapourien de la Main-d'œuvre et deuxième ministre de l'Industrie et du Commerce, Tan See Leng, a souligné que le forum était une occasion de continuer à développer la coopération économique entre les deux pays.



Le SRBF est l'un des événements marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 10e du partenariat stratégique entre les deux pays. -VNA