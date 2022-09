Entretien virtuel entre les responsables de Mong Cai et de Dongxing. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - Les responsables de la ville de Mong Cai, province septentrionale de Quang Ninh, et de la ville de Dongxing, province chinoise de Guangxi, ont discuté d’un certain nombre de questions afin de promouvoir leur coopération lors d’un entretien virtuel tenu le 28 septembre.

Lors de la réunion, le secrétaire du Comité municipal du Parti communiste du Vietnam de la ville de Mong Cai, Hoang Ba Nam, a adressé ses félicitations au secrétaire du Comité municipal du Parti communiste chinois de Dongxing, Peng Shaoguan, aux dirigeants, aux autorités, aux cadres et au peuple de la ville, à l’occasion du 73e anniversaire de la Fête nationale de Chine.

Les deux parties ont discuté d'une coordination étroite dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19 aux frontières, de la garantie de la sécurité des zones frontalières.

La reprise des activités touristiques internationales et les voyages des habitants via la porte frontière du pont de Bac Luan I, la promotion des activités d'import-export à travers les postes frontaliers des deux localités, la création de conditions favorables dans la construction et la réparation d'ouvrages frontaliers ont également fait l’objet des débats.

Ils ont convenu de la garantie des activités d’import-export, le développement socioéconomique en association avec la prévention et le contrôle de l’épidémie de COVID-19 dans la nouvelle situation, ce contribuant à l’édification de la frontière de paix, d’amitié, de stabilité, de coopération et de développement. -VNA