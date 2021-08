A cause des évolutions complexes de la pandémie de COVID-19, le 22e Festival du film vietnamien est reporté à novembre au lieu de septembre comme le plan initial.

L'exposition "Jam - Viet Nam Urban Arts 2021" a lieu à de Huê. Elle est organisée par l'Institut français du Vietnam en collaboration avec le Centre de la culture, de l'information et des sports de Huê.

Les autorités centrales et locales mettent aujourd’hui en place des politiques de conservation du patrimoine immatériel. Bien des us et coutumes ont déjà pu être conservés grâce aux artisans passionnés.