Hanoï, 19 juin (VNA) - Le Vietnam a été placé dans le groupe de tête de série N° 6, avec le Liban, parmi les six groupes de tête de série pour le prochain tirage au sort du 3e tour des qualifications asiatiques pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.

L'équipe vietnamienne salue le drapeau national avant un match. Photo: VNA



Avec deux victoires et une défaite lors des derniers matches du groupe G des deuxièmes éliminatoires aux Émirats arabes unis (EAU), le Vietnam a obtenu 2,79 points de plus et s'est classé 11e sur 12 équipes participant aux troisièmes éliminatoires. Le Liban s'est classé en 12e position.



Le groupe N°1 comprend le Japon et l'Iran. Pendant ce temps, l'Australie et la République de Corée sont dans le groupe N° 2, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis dans le groupe N° 3, l'Irak et la Chine dans le groupe N° 4 et Oman et la Syrie dans les groupes N° 5.



Les 12 équipes seront réparties en deux groupes, chacun composé de six équipes.



Le tirage au sort doit avoir lieu le 1er juillet à Kuala Lumpur, en Malaisie.- VNA