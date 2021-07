Le Vietnam a bénéficié d'un tirage au sort relativement clément pour le Mondial 2022, avec l’Arabie saoudite, la Chine, le Japon et l’Australie dans le groupe B.



Hanoï (VNA) – Les qualifications pour la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022™ ont atteint un tournant crucial en Asie. Douze équipes se sont ouvert les portes du troisième tour au terme d’une deuxième phase longue de près de deux ans.



A l’issue du tirage au sort du troisième tour organisé en ligne le 1er juillet à Kuala Lumpur, en Malaisie, le Vietnam est engagé dans le groupe B, avec l’Arabie saoudite, la Chine, le Japon et l’Australie, lors du troisième tour des qualifications asiatiques pour la Coupe du monde de la FIFA.



Le Vietnam est entré dans l’histoire en se qualifiant pour la première fois pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde. Il a été placé dans le chapeau 6, en fonction du classement FIFA publié le 18 juin 2021, parmi six groupes pour le tirage au sort, avec le Liban.



Avec deux victoires et une défaite lors des derniers matches du groupe G des deuxièmes éliminatoires organisés par les Émirats arabes unis, le Vietnam a obtenu 2,79 points de plus et s’est classé 11e sur 12 équipes participant aux troisièmes éliminatoires.



Le groupe A comprend des équipes du Liban, de la Syrie, de l’Irak, des Émirats arabes unis, de la République de Corée et de l’Iran. Le Qatar a terminé en tête de la poule E, mais comme il est déjà qualifié pour la Coupe du monde en tant que pays hôte, il ne participera pas à la prochaine étape de la compétition préliminaire.



Les 12 équipes seront réparties en deux groupes de six qui s’affronteront selon une formule de championnat en matches aller-retour. Les premiers et deuxièmes de chaque poule (quatre au total) accèderont directement à la phase finale. Les troisièmes en passeront par un quatrième tour, où ils se disputeront le billet pour le barrage intercontinental.



Les matches du troisième tour se dérouleront aux dates suivantes : 2 septembre 2021, 7 septembre 2021, 7 octobre 2021, 12 octobre 2021, 11 novembre 2021, 16 novembre 2021, 27 janvier 2022, 1er février 2022, 24 mars 2022 et 29 mars 2022. – VNA