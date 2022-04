Conférence de presse sur le Mois d’action humanitaire 2022. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Mois d’action humanitaire 2022 aura lieu du 1er au 31 mai 2022, a annoncé le 25 avril le Comité central de la Société de la Croix-Rouge vietnamienne (CRV).

La cérémonie de lancement du Mois humanitaire 2022 et de célébration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (8 mai) est prévue dans la soirée du 28 avril au Centre de la culture et du cinéma de la province de Thua Thien-Hue.

Organisé chaque année en mai, le Mois d’action humanitaire, qui a pour thème « Connecter la communauté - Multiplier les actes de gentillesse» cette année, vise à unir la communauté à travers de bonnes actions et à faire l'éloge de l'esprit humanitaire, contribuant à bâtir une communauté unie et solidaire.

Au cours du Mois d’action humanitaire 2022, la Croix-Rouge vietnamienne s'efforcera de mobiliser 400 milliards de dongs afin de soutenir 1 million de personnes en situation difficile.

Selon un rapport du Comité central de la CRV, ces quatre dernières années, plus de 1.500 milliards de dongs ont été mobilisés durant le Mois d’action humanitaire, aidant plus de 3,3 millions de démunis et de personnes en situation difficile. -VNA