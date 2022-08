Des délégués de la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La 6e réunion des chefs de la fonction publique de l’ASEAN 3 (ASEAN, Chine, Japon, République de Corée) a eu lieu le 5 août à Hanoï.



Cet événement, inscrit dans le cadre de la 21e Conférence de l’ASEAN sur les questions de la fonction publique (ACCSM 21 - ASEAN Conference on Civil Service Matters), a été présidé par la ministre vietnamienne de l’Intérieur, Pham Thi Thanh Tra, également présidente de l’ACCSM 21.



Selon la ministre Pham Thi Thanh Tra, les ministres et chefs des délégations des pays de l’ASEAN 3 ont partagé de nombreuses mesures pratiques pour promouvoir la coopération et la connectivité régionales, moderniser la fonction publique vers une Communauté de l’ASEAN cohésive et adaptative.



Elle a déclaré espérer que les pays de l'ASEAN 3 continueraient à coopérer et à se soutenir davantage, réaliseraient conjointement l'objectif de modernisation de la fonction publique afin de promouvoir la confiance de la population en le gouvernement, ainsi que de promouvoir le climat des affaires et l'intégration internationale.



La ministre Pham Thi Thanh Tra a également affirmé qu’en tant que membre actif et responsable de la Communauté de l'ASEAN, le Vietnam était prêt à coopérer avec les autres pays de la Communauté de l'ASEAN et les partenaires de la région et du monde pour partager des expériences et des connaissances sur la réforme de la fonction publique, moderniser l’administration, édifier une Communauté de l’ASEAN cohésive et adaptative, orientée vers les gens, axée sur les gens et socialement responsable.-VNA