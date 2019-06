Les 20 candidats de Model Kid Vietnam 2019 sont prêts.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Émission pour les jeunes enfants passionnés de mode, "Model Kid Vietnam 2019" commence bientôt.



L’émission "Model Kid Vietnam" a choisi quatre entraîneurs pour encadrer et conseiller les jeunes participants. Cette année il s’agit de Tuyêt Lan, Mâu Thuy, Quang Dai et Huong Ly.



Pour lancer ce nouveau programme, Trang Lê, directrice de production a déclaré: "Nous voulons apporter un cadeau estival aux enfants vietnamiens. De plus, nous avons réellement besoin de nouveaux modèles pour répondre aux besoins du marché dans le domaine. Il est temps de créer un environnement professionnel pour les jeunes dans le monde de la mode".



Au programme de cette nouvelle aventure télévisuelle, des tenues très colorées et des défilés pleins d’énergie.



"Model Kid Vietnam 2019" sera diffusé sur VTV9 à midi tous les dimanches à partir du 14 juillet. De plus, une version en ligne sera visible sur Youtube. -CVN/VNA