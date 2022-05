Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La Revue Cong San (Communiste) et le ministère des Transport ont conjointement organisé le 24 mai à Hanoï, un séminaire international intitulé « La relance et le développement de l’industrie de l’aviation du Vietnam dans le nouveau contexte ».

Le Vietnam figure parmi les cinq marchés de l’aviation à la croissance la plus rapide au monde et les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est, avec une croissance annuelle de plus de 15% entre 2010 et 2019. Mais les activités de cette industrie ont durement été touchées par le COVID-19 ces deux dernières années. Il est nécessaire de mobiliser des ressources pour la relance et l’amélioration de sa compétitivité, notamment dans le nouveau contexte, a déclaré le vice-ministre des Transports, Le Anh Tuan.

Se déclarant optimiste devant les opportunités de développement de l’industrie nationale de l’aviation en 2022, le professeur Tran Tho Dat de l’Université nationale de l’économie, a suggéré à la Banque d’Etat d’accélérer le décaissement des crédits à taux préférentiel en faveur des entreprises.

Lors du séminaire, des experts ont également suggéré de moderniser les infrastructures, de renforcer l’application des sciences et technologies dans l’administration et de promouvoir la formation des ressources humaines pour ce secteur. -VNA