Délégués à la conférence de presse. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La Commission d'État pour les affaires des Vietnamiens d'outre-mer (SCOV) a donné, jeudi à Hanoï, une conférence de presse pour dresser le bilan de son travail en 2023 et définir ses missions pour 2024.



La vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang, présidente de la SCOV, a affirmé que le travail auprès des Vietnamiens à l'étranger avait été mis en œuvre de manière intégrale sur tous les canaux et à tous les niveaux.



Les Vietnamiens constituent une "passerelle très importante" dans les relations d'amitié entre le Vietnam et d'autres pays, a-t-elle souligné.



Actuellement, la communauté vietnamienne à l'étranger compte environ 6 millions de personnes réparties dans 130 pays et territoires, dont plus de 80% vivent dans des pays développés. Le nombre de Vietnamiens vivant à l'étranger ne cesse d'augmenter.



La vice-ministre des Affaires étrangères a déclaré que le Parti et l'État accordent toujours une attention particulière aux Vietnamiens à l’étranger, citant les politiques d’assistance visant à encourager les Vietnamiens à l'étranger à préserver leur culture traditionnelle, en particulier la langue vietnamienne.



Le Thi Thu Hang a ensuite rappelé le projet de valorisation de la langue vietnamienne au sein de la communauté vietnamienne à l'étranger, approuvé par le Premier ministre en août 2022, et les nombreuses activités pour le mettre en œuvre en 2023. Selon elle, en 2024, cette tâche sera menée de manière plus proactive et plus professionnelle.



La vice-ministre des Affaires étrangères a également annoncé que le programme "Printemps au pays natal 2024" aurait lieu à Hô Chi Minh-Ville les 1er et 2 février 2024 (soit les 22e et 23e jours du 12e mois lunaire de l'année du Chat).



Cet événement verra la participation d'un grand nombre de Vietnamiens d'outre-mer qui retourneront dans leur pays d'origine pour célébrer le Têt traditionnel.



Le programme "Printemps au pays natal" est un événement annuel très attendu par la communauté vietnamienne à l'étranger. -VNA