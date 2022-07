Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La compagnie par actions Hanoi Railway Transport (Haraco) exploite à partir du 6 juillet un wagon de haute qualité sur la ligne ferroviaire Hanoï - Hai Phong, qui offre aux passagers un accès wifi gratuit tout au long du voyage, outre d’autres services.



Les passagers peuvent réserver des billets pour des sièges du wagon N°1 dans les gares ou les billetteries dans tout le pays. En outre, les billets sont disponibles à la vente en ligne via la hotline 1900.01.09, les applications Viettel Pay, VnPay, Momo, Vimo…, ou sur les sites web https://dsvn.vn/, http://vetauonline.vn.



Selon Haraco, au cours des dernières années, le nombre de passagers à destination et en provenance de la ville de Hai Phong (Nord) a fortement augmenté. Au deuxième trimestre 2022, 100.000 personnes sont arrivées à la gare de Hai Phong et près de 100.000 personnes en sont parties. -VNA