Hanoï (VNA) – Le département de gestion du traitement de maladies du ministère de la Santé et le groupe Servier Vietnam ont signé le 18 juin un protocole d’accord sur la coopération pour mettre en œuvre le projet de «Premier jour » au Vietnam pour la période 2019-2020.

Le projet a pour but de contrôler l’hypertension artérielle et le diabète, de rehausser la prise en conscience de la communauté et des patients sur cette maladie, de la découvrir précocement et de rehausser la capacité de conseiller les médecins.

Le projet permettra aux habitants d’enrichir leurs connaissances sur l’hypertension artérielle et le diabète à l’adresse : ngaydautien.com et à travers les activités de sensibilisation sur ces maladies et consultation dans les lieux publics dans l’espace des hôpitaux où les patients recevront les consultations et seront bien soignés.

Le projet de «Premier jour » a été initié par Servier Vietnam qui a commencé ses activités au Vietnam en 1993.

Servier, deuxième plus grande société pharmaceutique en traitement cardio-vasculaire en Europe, contribue grandement au traitement de l’hypertension artérielle, du diabète, des maladies cardiaques… au Vietnam.-VNA