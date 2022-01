La réunion a lieu sous la présidence du Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La première réunion du Comité national de direction de la mise en œuvre des engagements du Vietnam lors de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) a eu lieu le 13 janvier, sous la présidence de son chef, le Premier ministre Pham Minh Chinh.



Les participants ont discuté des résultats de la participation à la COP26, de la mise en œuvre des engagements du Vietnam lors de cet événement, du programme de travail en 2022 du Comité national de direction, de la coopération avec d’autres pays et des organisations internationales...



Soulignant que le Vietnam est l'un des six pays les plus touchés au monde par le changement climatique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rappelé que lors de la COP26, le Vietnam s’était engagé à réduire ses émissions nettes à zéro d'ici 2050 et ses émissions de méthane de 30 % d'ici 2030.



Le chef du gouvernement a affirmé que la mise en œuvre des engagements du Vietnam à la COP26 est cohérente avec le programme de restructuration économique du pays, les tendances mondiales du développement de l’économie verte, de l'économie circulaire, de l'économie numérique.



Selon lui, les personnes et les entreprises sont à la fois la cible et la force motrice de la résilience au changement climatique. En outre, la lutte contre le changement climatique implique tous les secteurs, domaines et localités, une approche globale doit donc être adoptée. Le Premier ministre a affirmé la nécessité de prendre le niveau local comme fondement, tout en combinant harmonieusement, efficacement et raisonnablement la transformation verte et numérique avec d'autres conversions.



Il est nécessaire de mobiliser l'ensemble du système politique pour mettre en oeuvre les engagements du Vietnam lors de la COP26, ainsi que toutes les ressources à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, a déclaré Pham Minh Chinh.



Le Premier ministre a demandé aux membres du Comité national de direction, aux ministères et autres organes compétents d’élaborer des stratégies, des plans et des mécanismes pour attirer les ressources financières, les technologies..., pour remplir les engagements de lutte contre le changement climatique. Il a demandé de publier en 2022 un programme global avec des prévisions de la situation, des objectifs et points de vue, des tâches et solutions...



Le chef du gouvernement a également suggéré aux membres du Comité, aux ministères et organes de rencontrer des partenaires, des sponsors et des scientifiques pour bénéficier de leur soutien dans ce travail. -VNA