Photo d'illustration : VNA

Truong Canh Tuyen, vice-président du comité populaire provincial, a demandé aux départements, agences et localités de s'associer pour assurer le processus, la qualité et la sécurité du projet, et de mettre l'usine en service fin 2021 comme prévu.Il a demandé à l'investisseur de choisir des technologies de pointe et respectueuses de l'environnement pour l'usine.Couvrant 23 ha, l'usine dispose d'un capital d'investissement total de 1.320 milliards de dongs (56,86 millions de dollars). Au cours de la première phase, il est conçu pour avoir une capacité de traitement de 300 tonnes de déchets par jour, générant 6 MW, tandis que 600 millions de tonnes de déchets devraient être traités dans la deuxième phase pour produire 12 MW. - VNA