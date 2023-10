Le point de départ de l'autoroute Hanoï-Hoa Binh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les autorités de Hanoï ont lancé le 10 octobre la construction d’une route reliant l'avenue Thang Long à l'autoroute Hanoï-Hoa Binh.



D’une longueur de 6,7 km, cette route nécessite un investissement total de plus de 5.200 milliards de dongs.



Le point de départ se situe à l'intersection de l'avenue Thang Long et de la Nationale 21 (commune Thach Hoa, district de Thach That) et son point final, à l’intersection de l'autoroute Hanoï - Hoa Binh et de la route du village de Van Hoa (commune de Yen Binh, district de Thach That).



La route comptera quatre ponts et autoponts et cinq tunnels. Une fois les travaux achevés en 2026, la route contribuera au développement socio-économique de la zone urbaine de Hoa Lac et d’autres zones urbaines satellites de l’ouest de Hanoï.



L'avenue Thang Long, longue de 30 km, relie le centre-ville de Hanoï à Hoa Binh et à d’autres provinces du Nord-Ouest. Elle a été mise en service en octobre 2010 avec six voies pour les automobiles et deux pour le trafic mixte.



L'autoroute Hanoï - Hoa Binh, d’une longueur de 26 km, a été mise en service en 2018 avec deux voies pour les automobiles et une vitesse maximale autorisée de 80 km/h. Fin août 2023, la province de Hoa Binh a tenu une réunion sur l'extension de l'autoroute Hanoï - Hoa Binh qui devrait disposer de six voies avec une vitesse de conception de 100 km/h. Une fois que le projet d'extension sera achevé, l'autoroute Hanoï - Hoa Binh permettra de réduire à 30 minutes la durée de trajet entre les deux localités. -VNA