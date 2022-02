Thai Binh, 19 février (VNA) - Une cérémonie a eu lieu le 18 février dans le parc industriel de Lien Ha Thai, dans le district de Thai Thuy de la province de Thai Binh (Nord), pour lancer la construction de trois projets d'envergure d'une valeur totale de 240 millions de dollars.

Lors de la cérémonie. Photo : VNA

L'une d'entre elles est l'usine Lotes Thai Thuy Viet, d'une valeur de 120 millions de dollars, de la SARL LOTES Vietnam, à capitaux taïwanais, qui produira des appareils électroniques et des composants de machines.

Le deuxième projet est l'usine d'Ohsung Vina Thai Binh de la société à responsabilité limitée Ohsung Vina à capitaux sud-coréens, d'un coût de 40 millions de dollars, qui fabriquera des appareils électriques. L'usine, qui s'étendra sur 60.000 m², devrait être opérationnelle en juin de cette année et entièrement achevée en juin 2024.

Le troisième projet, de 80 millions de dollars, concerne des usines et bureaux à louer par la Compagnie Nam Tai Group Pte. Ltd.

S'exprimant lors de la cérémonie, le président du Comité populaire provincial, Nguyen Khac Than, a déclaré que le démarrage simultané de la construction montre la confiance des investisseurs dans la provonce de Thai Binh et leur engagement à créer des valeurs de production et des emplois pour la province, à stimuler le développement de l'industrie locale, des services et l'économie côtière.

Il a demandé au district, aux agences et secteurs publics connexes de faciliter la bonne mise en œuvre de leurs projets.

Le même jour, dans le district de Quynh Phu de Thai Binh, s'est également tenue la cérémonie de mise en chantier de l'usine de transformation des aliments propres du groupe TH, d'environ 620 milliards de dongs (27,16 millions de dollars). L'établissement devrait être opérationnel début 2023.- VNA