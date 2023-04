Hanoi (VNA) - L'industrie manufacturière est un domaine attractif, séduisant une grande quantité de capitaux d'investissement étrangers au Vietnam. Cependant, le nombre d'entreprises nationales participant à la chaîne d'approvisionnement des entreprises multinationales est encore très faible de même que le taux de localisation dans de nombreuses industries manufacturières. Par conséquent, il est nécessaire d'avoir des politiques pour promouvoir ce lien afin qu'il soit plus fort.



Selon les données du ministère de l'Industrie et du Commerce, en 2022, le secteur de la transformation et de la fabrication a été en tête pour attirer les investissements étrangers avec un capital social de plus de 14,96 milliards de dollars, représentant 59,5% du capital d'investissement total enregistré. Jusqu'à présent, 107 pays et territoires ont investi dans l'industrie manufacturière et de transformation au Vietnam.

Photo : VNA

Ces dernières années, le Vietnam a toujours été apprécié comme l'un des pays à la croissance économique parmi la plus rapide de la région. Les réalisations du processus d'industrialisation et de modernisation ont créé une base solide pour le développement socio-économique du pays. En particulier, l'industrie de transformation et de fabrication, qui joue un rôle important en tant que colonne vertébrale de l'économie, est le fondement et le moteur de la croissance de l'ensemble de l'industrie.



Selon le directeur adjoint du Département de la promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce Le Hoang Tai, c'est aussi le secteur qui attire toujours une grande quantité de capitaux d'investissement étrangers, reflétée dans les IDE dans ce secteur qui représente généralement la proportion la plus élevée en termes de nombre de projets et de capital social, notamment dans des secteurs clés tels que les télécommunications, l'électronique, l’informatique, la sidérurgie, le ciment, le textile, la chaussure,... avec l'apparition de nombreuses multinationales de premier plan telles que Samsung, Toyota, Honda, LG.



Cependant, seules plus de 300 entreprises purement vietnamiennes ont pu participer aux chaînes d'approvisionnement de ces multinationales.

L'industrie électronique du Vietnam au cours de ces 10 dernières années a toujours figuré sur la carte mondiale des exportations électroniques, mais importe essentiellement des composants (près de 90%), en particulier des composants de base qui doivent être importés jusqu'à 97%, des composants spécialisés 92%, des composants mécaniques 82%, des composants en caoutchouc 87%,... tandis que la pièce achetée auprès des fabricants nationaux représente une très faible proportion.



Le vice-président et secrétaire général de l'Association vietnamienne de l’industrie auxiliaire (VASI), Truong Thi Chi Binh, a déclaré que l'établissement de liens avec des entreprises multinationales est le moyen le plus court pour les entreprises vietnamiennes de participer à la chaîne d'approvisionnement mondiale, mais le nombre d'entreprises qui réussissent demeure bas.



Selon Mme Truong Thi Chi Binh, il faut promouvoir les activités associatives, encourager les multinationales et les investisseurs étrangers à chercher des fournisseurs au Vietnam, stimuler la localisation avec des politiques préférentielles en matière de fiscalité, de travail, de recherche et développement (R&D), tout en donnant la priorité à l'attraction d'investissements directs étrangers avec une orientation nationale claire.

Photo : VNA

Le chef du bureau de l’industrie auxiliaire du Département de l'industrie du ministère de l'Industrie et du Commerce Le Huyen Nga a partagé que, bien que l'industrie manufacturière soit un domaine attrayant, attirant une grande quantité de capitaux d'investissement étrangers, la politique de développement actuel de la sous-traitance industrielle manque encore de mécanismes efficaces pour relier les entreprises d'approvisionnement aux entreprises leaders.



En outre, il est nécessaire de continuer à rechercher et à promulguer des politiques afin de promouvoir le développement des industries clés nationales, à développer des marchés pour soutenir les produits de l'industrie, notamment sur les marchés intérieurs et d'exportation.



Les experts recommandent que l'État crée des conditions favorables pour que les entreprises nationales aient un meilleur environnement de développement, améliorent la productivité et l'efficacité de la production et des affaires, acquièrent des expériences auprès des entreprises étrangères.



Les entreprises doivent quant à elles innover, améliorer leur compétitivité, établir un écosystème de sous-traitance industrielle pour pouvoir coopérer avec des grandes multinationales, participant ainsi plus profondément aux chaînes de valeur mondiales. - VNA