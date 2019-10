Mexico (VNA) – La Chambre des députés du Mexique (64e législature) a organisé le 8 octobre à Mexico une cérémonie pour créer son groupe de députés d’amitié Mexique – Vietnam.

La cérémonie de création du groupe de députés d'amitié Mexique - Vietnam. Photo: VNA



La cérémonie a vu la participation de nombre de députés mexicains, de représentants de l’ambassade du Vietnam au Mexique, de la délégation de la Commission de la culture, de l’éducation, de la jeunesse, de l’adolescence et de l’enfance de l’Assemblée nationale vietnamienne, en visite de travail au Mexique.

Lors de cet événement, Afredo Fermat Banuelos, président de la Commission des relations extérieures de la Chambre des députés du Mexique, également président du groupe de députés d’amitié avec le Vietnam, a indiqué que ce groupe avait pour mission de promouvoir les relations multiformes entre les deux pays.

Les deux parties peuvent échanger des expériences dans le développement socio-économique et l'éducation pour leur prospérité, a-t-il estimé.

Le député mexicain Afredo Fermat Banuelos, président du groupe de députés d’amitié avec le Vietnam (au milieu), prend la parole lors de la cérémonie. Photo: VNA



Il a déclaré apprécier le développement heureux des relations de coopération et d’amitié entre les deux pays dans tous les domaines, en particulier le commerce. Le Vietnam est actuellement le 8e partenaire commercial du Mexique dans la région Asie-Pacifique. Les échanges bilatéraux ont augmenté de plus de 20% ces dix dernières années et ont atteint près de 5 milliards de dollars en 2018.

Réaffirmant les bonnes relations entre les deux pays, l’ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyên Hoai Duong, s’est engagé à collaborer étroitement avec le groupe de députés d’amitié, afin de contribuer à la promotion des relations bilatérales dans les temps à venir.

Le vice-président de la Commission de la culture, de l’éducation, de la jeunesse, de l’adolescence et de l’enfance de l’Assemblée nationale vietnamienne, Pham Tât Thang, a exprimé l'espoir que la création du groupe de députés d'amitié Mexique - Vietnam serait un changement qualitatif dans les relations de coopération et la bonne amitié traditionnelle entre les deux parlements, intensifierait la coopération intégrale bilatérale, contribuant à la protection des intérêts des deux pays ainsi qu’à la paix et à la prospérité dans le monde.

Lors de cet événement, a eu lieu une exposition de photos sur le Vietnam et ses habitants. -VNA