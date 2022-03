Des passagers effectuent leurs procédures d'entrée à l'aéroport Noi Bai à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Lors du point presse périodique du ministère des Affaires étrangères, tenu en ligne le 3 mars, partageant des informations sur la politique de visa pour les visiteurs au Vietnam et mettant à jour la reconnaissance mutuelle des passeports, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a dit :

En ce qui concerne le visa, les étrangers, les Vietnamiens d'outre-mer et leurs proches munis de documents d'entrée valides peuvent entrer au Vietnam, conformément à la Loi sur l'entrée, la sortie, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam. Les étrangers entrant au Vietnam pour le voyage doivent suivre les instructions sur l’essai de l'accueil des touristes internationaux du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Les citoyens vietnamiens peuvent rentrer chez eux librement sur des vols commerciaux internationaux réguliers.



Le ministère des Affaires étrangères a rendu compte au Premier ministre pour examen et décision de plans précis sur l’octroi et l'exemption de visas. En conséquence, l'application des procédures de délivrance de visas et de certificats d'exemption de visa doit être conforme aux dispositions de la Loi sur l'entrée, la sortie, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam de 2014 et la Loi modifiée et complétée de 2019 et d’autres documents, avec la suppression des exigences sur l’approbation du plan de quarantaine après l'entrée, la suppression des restrictions en fonction du but de l'entrée.

Les voyageurs ont droit à une politique bilatérale d'exemption de visa, conformément aux traités internationaux des pays ou au principe de réciprocité ; à une suppression des exigences en personnel et des plans d'isolement dans leur localité. Le Vietnam rétablira la politique unilatérale d'exemption de visa avec 13 pays, conformément aux dispositions de l'article 13 de la Loi sur l’entrée et la sortie et aux résolutions du gouvernement. Selon Le Thi Thu Hang, la politique concernant l’octroi de visas sera largement informée aux gens et aux entreprises ainsi qu’aux étrangers.

Concernant la reconnaissance mutuelle des passeports vaccinaux, la porte-parole a déclaré qu'au 2 mars, le Vietnam était parvenu à un accord sur la reconnaissance des passeports vaccinaux avec 15 pays, à savoir le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, l’Inde, la Biélorussie, le Cambodge, les Philippines, la Palestine, les Maldives, la Nouvelle-Zélande, le Sri Lanka, l’Égypte, la Turquie et le Singapour. -VNA