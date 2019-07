Photo d'illustration





Hanoi, 4 juillet (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères a chargé l'ambassade du Vietnam en Malaisie de collaborer avec les agences compétentes vietnamiennes et malaisiennes pour traiter le cas relatif à la détention par la Malaisie de deux bateaux de pêche et de 21 pêcheurs vietnamiens, ainsi que prendre des mesures de protection des citoyens, a déclaré la porte-parole du ministère, Le Thi Thu Hang.



Mme Hang a fait cette déclaration alors qu'elle répondait à la question de journalistes sur l'arrestation par la MMEA (Agence malaisienne de la sécurité maritime) des deux bateaux de pêche et des pêcheurs de la province de Kien Giang le 21 juin dans les eaux situées à environ 40 milles marins de la côte nord de Kuching, État du Sarawak.



Elle a cité les informations vérifiées de l’ambassade du Vietnam selon lesquelles un premier procès devrait avoir lieu le 5 juillet.



Toujours selon l'ambassade, le MMEA a capturé 25 navires de pêche étrangers, dont 20 vietnamiens, au large des côtes des États de Pahang, Terengganu et Kelantan au cours des deux premières semaines de mai.



L'ambassade vietnamienne a été ordonnée à de rester en contact avec les organismes malaisiens compétents pour suivre l'affaire et demander à la partie malaisienne de fournir prochainement une liste des pêcheurs vietnamiens détenus.



L'ambassade a également été priée d'appliquer activement les mesures de protection des citoyens nécessaires et de collaborer avec les localités vietnamiennes concernées pour mener à bien les procédures nécessaires pour ramener les pêcheurs chez eux lorsque la Malaisie émet des mesures d'expulsion. -VNA