Hanoi (VNA) – Un ensemble de mesures complètes doivent être prises en réponse aux catastrophes naturelles pour assurer la sécurité des habitants locaux et de leurs biens, a déclaré lundi 16 juillet le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung ordonne des mesures complètes en réponse aux catastrophes naturelles. Photo: baochinhphu.vn

S’adressant à la conférence tenue par le Comité national de direction de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles, il a souligné que les solutions pour faire face aux dépressions tropicales qui se transforment souvent en tempêtes doivent être bien préparées pour minimaliser les pertes humaines et financières.Les ministères, les branches et les localités doivent élaborer les plans et arranger les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la Résolution N°76/NQ-CP en date du 18 juin 2018 du gouvernement sur la prévention des catastrophes naturelles et l’adaptation aux changements climatiques et de la Directive N°19/CT-TTg en date du 13 juillet 2018 du gouvernement sur les mesures préventives contre les crues subites et les glissements de terrain.Le vice-Premier ministre a ordonné à ce comité national, en collaboration avec le Comité national de direction sur la réponse aux catastrophes naturelles, la recherche et le sauvetage d’établir des groupes d’inspection dans les localités, en particulier celles qui sont gravement touchées par des calamités naturelles, pour inspecter les mesures préventives, les moyens de recherche et de sauvetage, la sécurité des digues et des infrastructures importantes telles que les réseaux électriques, les routes, les hôpitaux et les écoles.Les localités devraient redoubler leurs efforts pour faire face rapidement aux conséquences des inondations du 23 au 26 juin dans le nord, a-t-il indiqué, acceptant d’arranger des fonds pour soutenir les zones sinistrées.Dans un contexte d’évolution complexe des catastrophes naturelles, le gouvernement a exigé la mise en place de systèmes de prévision et d’alerte aux catastrophes naturelles dans toutes les localités afin d’avertir rapidement les autorités et les résidents, en particulier ceux des zones montagneuses et reculées, a-t-il expliqué. – VNA