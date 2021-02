Le secrétaire général du Parti et président vietnamien Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Ces derniers jours, des dirigeants de pays, de Partis ont continué d'envoyer des lettres et messages de félicitations au secrétaire général du Parti et président vietnamien Nguyen Phu Trong à l'occasion de son réélection en tant que secrétaire général du Comité central du Parti du 13e mandat.

Il s’agit des lettres et messages de félicitations du président français Emmanuel Macron ; du Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-ocha ; du président égyptien Abdel Fattah Al Sisi ; du vice-président du Parti du peuple cambodgien et président du Sénat du Cambodge Samdech Say Chchum ; du président de l'Assemblée nationale de République de Corée Park Byeong-Seug ; du président du Parti du Front de libération du Mozambique, président du Mozambique Filipe Nyusi ; du président du Parti Nur Otan du Kazakhstan Nursultan Nazarbayev ; du président du Présidium du Parti communiste japonais Shii Kazuo ; du président du Parti démocrate constitutionnel du Japon Edano Yukio ; du président du Parti national du changement et de la transformation de Dominique Domingo Amparo ; du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste du Mexique Paven Blanco Cabrena et du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste du Canada (marxiste-léniniste) Pauline Easton.

Certains ambassadeurs de pays au Vietnam, des alliances de parlementaires d’amitié, des individus de nombreux pays du monde ont aussi envoyé des lettres et messages de félicitation à M. Trong. -VNA