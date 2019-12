Photo: VNA



Hanoi (VNA) - À l’occasion de la Fête nationale de Cuba (1er janvier), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Nguyên Phu Trong et le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc ont adressé, le 31 décembre, leurs félicitations au Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba Raul Castro Ruz, au président cubain Miguel Diaz Canel et au Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz.

Le même jour, la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan, a envoyé un message de félicitations au président de l’Assemblée nationale cubaine, Esteban Lazo Hernandez.



À cette occasion, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Pham Binh Minh, a fait de même auprès du chef de la diplomatie cubaine, Bruno Rodriguez Parilla. -VNA