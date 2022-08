Hanoi (VNA) – Le président vietnamien, Nguyên Xuân Phuc, a envoyé le 1er août un message de sympathies à son homologue iranien, Ebrahim Raisi pour les pertes humaines et matérielles causées par des inondations qui ont touché plusieurs régions.

Photo : AFP/VNA

Plus de 80 personnes ont perdu la vie et 30 sont encore portées disparues en Iran, après des inondations qui ont touché plusieurs localités.

Plus de 200 villes et plus de 500 villages ont été affectés, dans ce pays de 83 millions d’habitants.

L’Iran a souffert d’épisodes de sécheresse répétés durant la décennie écoulée, mais aussi d’inondations régulières dues à des pluies torrentielles. La province de la capitale Téhéran a été la plus touchée, avec 35 morts, alors que dans celle de Mazandaran, dans le nord du pays, 20 personnes n’ont toujours pas été retrouvées. D’après la télévision d’État IRIB, le ministre de l’Agriculture a estimé les dégâts pour le secteur agricole à quelque 195 millions d’euros. Et ce n’est pas terminé: selon le centre météorologique iranien, le nord et le sud du pays devraient être touchés par de nouvelles pluies dans les prochains jours. - VNA