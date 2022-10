Hanoï (VNA)- A l'occasion du 67e anniversaire de la Fête nationale de l’Austriche (26 octobre), le président de la République Nguyen Xuan Phuc a adressé un message de félicitations à son homologue austrichien Alexander Van der Bellen.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue ont fait de même au Premier ministre Karl Nehammer et au président du Conseil fédéral Korinna Schumann et au président de la Chambre basse Wolfgang Sobotka.

Par la même occasion, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a adressé un message de félicitations au ministre austrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg. - VNA