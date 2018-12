Hanoi, 22 décembre (VNA) - Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président Nguyen Phu Trong ont envoyé un message de félicitations à l'empereur japonais Akihito à l'occasion de son 85e anniversaire (23 décembre).

L'empereur japonais Akihito. Photo ; he Wall Street Journal



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a transmis un message de félicitations à son homologue Shinzo Abe.Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a également adressé ses salutations au ministre des Affaires étrangères du Japon, Taro Kono.Le Vietnam et le Japon ont établi des relations diplomatiques le 21 septembre 1973. Au cours des 45 dernières années, les deux pays sont devenus des partenaires importants dans plusieurs domaines.Ces dernières années, les relations entre le Vietnam et le Japon se sont développées de manière intégrale, extensive et substantielle dans de nombreux domaines, avec une grande confiance politique.Les deux pays ont mis en place un cadre de partenariat de confiance et de stabilité durable lors de la visite au Vietnam du Premier ministre japonais Junichiro Koizumi en avril 2002. -VNA