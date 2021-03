Les éléphants sont prêts pour le Festival.

Dak Lak (VNA) - Le Festival des éléphants a lieu annuellement la 2e semaine du 3e mois lunaire dans la province de Dak Lak (hauts plateaux du Centre).

J’ai eu l’occasion d’y assister à trois reprises : au lac Lak en 2015, à Buôn Ma Thuôt en 2016 ainsi qu’à Buôn Dôn (village de Dôn) en 2017. Nous n’étions qu’une centaine de photographes la première année, puis plus de 300 la deuxième où un badge a été institué, et près de 600 la troisième année. Ceci prouve vraiment l’attrait de cette manifestation populaire de cette province. Plus petit que l’éléphant d’Afrique, l’éléphant vietnamien a été domestiqué.

Autrefois utilisé pour le transport des troncs d’arbres, il est maintenant une attraction touristique. Ce qui m’a le plus étonné à chaque fois, c’est l’admiration des gens non seulement pour les pachydermes, mais aussi pour leurs cornacs et leurs propriétaires. En effet, avant chaque présentation de ces animaux respectés, les enfants et leurs parents viennent les approcher avec un grand respect.

Ce festival se déroule en trois temps : une course, une partie de football et la traversée d’un cours d’eau. L’éléphant est monté par deux cornacs. Le premier utilise un aiguillon appelé "Korê" alors que le second utilise une sorte de marteau en bois appelé "Koc".

Pour certains Occidentaux évidemment, la question des maltraitances animales peut se poser. Pourtant, les cornacs et les propriétaires, eux, ont un tout autre point de vue. Ils aiment à répéter que s’ils n’étaient pas là, il n’y aurait plus d’éléphant au Vietnam. Bien qu’il y ait une sensibilité croissante autour de la protection des éléphants au Vietnam, ce festival n’en reste pas moins un grand rendez-vous national.-CVN/VNA