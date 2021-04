Certains dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l'Etat votent pour libérer les fonctions de certains vice-présidents de l’ Assemblée nationale , le 31 mars. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la 11e session de la 14e législature, l’Assemblée nationale (AN) mène jeudi matin 1er avril les procédures pour élire certains vice-présidents de l’AN.

Le Comité permanent de l’AN présente les résultats de discussions et collecte les opinions des députés sur les candidatures à ces postes. Puis, les députés discutent et approuvent une liste de candidatures pour élire les vice-présidents de l’AN par vote à bulletins secrets.

Après l’annonce des résultats de vote, les députés discutent et votent pour approuver la résolution d’élire certains vice-présidents de l’AN.

Jeudi matin, l’AN discute aussi du rapport sur les travaux pour le mandat 2016-2021 de l’Audit d’Etat. Le rapport montre qu'au cours du dernier mandat, la mise en œuvre du plan d'audit de l'Audit d'Etat a obtenu de nombreux résultats exceptionnels, contribuant notablement au perfectionnement des mécanismes et des politiques, à la prévention et à la lutte contre la corruption et le gaspillage, au resserrement de la discipline, à l'amélioration de l'efficacité de la gestion financière et de l'utilisation des propriétés publiques.

Dans l’après-midi, l’AN tiendra une session plénière pour écouter et discuter du rapport sur le nombre de délégués à plein temps du Conseil populaire de Hanoï pour le mandat 2021-2026.

Le président vietnamien présentera également un rapport sur la libération des fonctions du Premier ministre avant d'en discuter en groupe. -VNA