Mémoire de Hanoï - 65 ans " aura lieu du 4 au 10 octobre dans la rue Phung Hung. Photo: CPV

Hanoï (VNA) - À l'occasion du 65e anniversaire de la Libération de la capitale (le 10 octobre 1954) et de la célébration des 20 ans de reconnaissance de Hanoï en tant que «Ville pour la paix », une série d’activités culturelles seront organisées, dont le programme "Mémoire de Hanoï - 65 ans".



"Mémoire de Hanoï - 65 ans", qui a lieu du 4 au 10 octobre dans la rue Phung Hung (arrondissement de Hoàn Kiêm de la capitale), comprend plusieurs activités comme un espace sur Hanoï en 1954, des défilés de mode et d’ao dai, des représentations musicales avec des instruments comme accordéon, guitare, violon,…



Il y a également une exposition de peintures sur le thème "Automne de Hanoi" qui se déroulera du 4 au 15 octobre au Centre culturel du vieux quartier, N° 50 rue Dao Duy Tu. L'exposition présente 37 oeuvres d'un groupe de 14 peintres appartenant à l'Association des Beaux-Arts de Hanoi inspirées de paysages, du peuple et de la Révolution du Vietnam.

Toujours du 4 au 15 octobre dans le quartier de Hang Bac (arrondissement de Hoàn Kiêm), le public de la capitale a l’occasion de contempler une quarantaine de clichés de photographe Lê Bich illustrant la beauté, l’identité et la quintessence de Hanoï. -CPV/VNA