Photo: VNA

Prague (VNA) – Le spectacle « Mélodie du pays natal », interprété le 26 mars par une vingtaine d’artistes du Théâtre de la Police populaire, relevant du ministère de la Sécurité publique, a attiré une grande attention de la communauté vietnamienne en République tchèque Le spectacle, minutieusement préparé depuis longtemps, était réservé aux Vietnamiens vivant en Europe, a déclaré le général de brigade Nguyen Cong Bay, chef de la troupe artistique du Théâtre de la Police populaire.La pandémie de COVID-19 a grandement affecté tous les aspects de la vie, en particulier la vie spirituelle et culturelle. C'est pourquoi le Théâtre de la Police populaire souhaite encourager les Vietnamiens à l’étranger à surmonter les difficultés dans la vie à travers des performances artistiques imprégnées de l'identité nationale, a-t-il noté.Le spectacle s’inscrit dans le cadre de la tournée de la troupe d’artistes du Théâtre de la Police populaire dans des pays européens dont la Pologne, l’Autriche et l’Italie. Elle vise à encourager la communauté vietnamienne en Europe à préserver les valeurs culturelles traditionnelles et à s'orienter vers son pays natal ou d'origine. -VNA