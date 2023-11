Hanoi (VNA) – L’opération Mékong Dragon V (OMD V), un programme de lutte contre le trafic de drogue et d’animaux sauvages en Asie-Pacifique, a été un succès, a-t-on appris lors d’une conférence organisée mardi 21 novembre à Hanoi par le Département général des douanes du Vietnam.

Conférence pour faire le bilan de l’opération Mékong Dragon V, à Hanoi, le 21 novembre. Photo: VNA

OMD est un programme d’action conjoint des agences douanières et d’autres organismes chargés de l’application des lois dans la région Asie-Pacifique pour lutter contre le commerce illégal de drogues, d’animaux et de plantes sauvages, ainsi que de produits issus des espèces figurant sur la liste de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).Co-initié par les autorités douanières vietnamiennes et chinoises, il a été lancé en 2018 avec le soutien technique de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et du Bureau régional de liaison du renseignement pour l’Asie et le Pacifique (RILO AP). Cinq phases du programme ont été réalisées jusqu’à présent.L’OMD V a été mis en œuvre du 15 avril au 16 novembre 2023 avec la participation de 25 agences douanières, organismes chargés de l’application des lois et organisations internationales. Selon les statistiques, au moins 1.715 cas ont été découverts au cours de la période, selon les pays membres, soit une hausse de 111% par rapport à la quatrième phase.S’adressant à l’événement, les représentants des douanes vietnamiennes et chinoises ainsi que des organisations internationales ont affirmé que l’OMD V était un succès.Ils ont déclaré que le succès de l’opération montrait l’activité des douanes vietnamiennes, dont la qualité de la coopération, le sérieux et le sens des responsabilités étaient hautement appréciés par les douanes et les forces de l’ordre internationales.Au cours de l’opération, les services de police chargés des enquêtes sur les crimes liés à la drogue et à la lutte contre la criminalité environnementale relevant du ministère vietnamien de la Sécurité publique ont également coordonné avec les forces douanières pour enquêter et découvrir de nombreux cas de trafic de drogue et d’animaux sauvages. Ils ont également apporté de nombreuses idées à l’opération.Kim Hyeon Seok, directeur du RILO AP, a déclaré que le trafic de drogue est la principale source de revenus des gangs du crime organisé, et que la lutte contre la criminalité liée à la drogue est toujours l’une des principales priorités des agences douanières membres du RILO AP. En outre, le commerce illégal d’espèces sauvages est également souvent soutenu par le crime organisé et par des ressources considérables exploitées à grande échelle.Par conséquent, l’OMD constitue une mesure pratique et efficace dans la coopération internationale en matière de prévention et de contrôle du crime, a-t-il noté.L’OMD est considérée comme l’une des opérations de répression les plus réussies de la région Asie-Pacifique en termes de nombre de membres (près de 30) et de dossiers mis à jour sur son système d’information. Les renseignements ont été partagés entre les pays pour aider à traiter de nombreuses affaires majeures de trafic de drogue et d’espèces sauvages. – VNA