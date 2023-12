L'hôpital Cho Rây produit avec succès deux médicaments Ga-68 PSMA et Ga-68 Dotatate. Photo : CVN



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'hôpital Cho Rây à Hô Chi Minh-Ville avait fabriqué et testé avec succès deux nouveaux médicaments radioactifs. Il s’agit du Galium-68 PSMA (Ga-68 PSMA) dans le traitement du cancer de la prostate et le Galium-68 Dotatate (Ga-68 Dotatate) dans le traitement des tumeurs neuroendocrines.



Le 5 décembre 2023, le Dr Nguyên Xuân Canh, chef du département de médecine nucléaire de l'hôpital Cho Rây, a déclaré avec enthousiasme que cette unité avait fabriqué et testé avec succès 2 nouveaux médicaments radioactifs. Il s’agit du Galium-68 PSMA (Ga-68 PSMA) dans le traitement du cancer de la prostate et le Galium-68 Dotatate (Ga-68 Dotatate) dans le traitement des tumeurs neuroendocrines.

Dans le monde, ces deux médicaments radioactifs sont largement utilisés chez les patients et ont été approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis (en 2020 avec le médicament Ga-68 PSMA et en 2016 avec le médicament Ga-68 Dotatate). Tous les pays ne sont pas en mesure de produire du Ga-68 PSMA et du Ga-68 Dotatate. Auparavant, lorsque les patients avaient besoin de TEP/CT avec ces deux molecules , ils devaient généralement se rendre à l'étranger.

La technique PET/CT (Positron Emission Tomography and Computed Tomography) est un système de diagnostic par imagerie potentielle de haute technologie qui offre de nombreux avantages dans le diagnostic et le suivi du traitement de maladies telles que le cancer, les maladies neurologiques et cardiovasculaires. Cette technique est appliquée à l'hôpital Cho Rây depuis 2009. En moyenne, le service de médecine nucléaire reçoit 12 à 15 TEP/CT par jour.



Deux nouveaux médicaments permettent de diagnostiquer plus efficacement des cancers . Photo : CVN

Après une longue période d'études, d'échange d'expertise et de formation des ressources humaines , le 7 novembre 2023, le département de médecine nucléaire de l'hôpital Cho Rây qui était la première unité au Vietnam a produit et administré avec succès deux médicaments Ga-68 PSMA et Ga-68 Dotatate en service. Après près d'un mois de PET/CT avec Ga-68 PSMA pour 12 cancer de la prostate et avec Ga-68 Dotatate pour neuf tumeurs neuroendocrines, les résultats obtenus ont démontré leur efficacité.

Dr. Canh a ajouté que l'hôpital Cho Rây réalise depuis 2009 la technique PET/CT avec le médicament F-18 FDG. Cependant, l’efficacité est faible sur les cancers de la prostate et les tumeurs neuroendocrines

Grâce au Ga-68 PSMA et au Ga-68 Dotatate, le département de médecine nucléaire de l'hôpital Cho Rây peut traiter les patients nationaux efficacement, et ainsi améliorer la qualité de vie tout en faisant des économies sur les frais hospitaliers. - CVN/VNA