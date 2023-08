Maximiser l'efficacité des ressources et saisir toutes les opportunités pour retrouver rapidement la croissance. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - L'économie en juillet s'est améliorée. Les activités de commerce et de services étaient actives. L'attraction des investissements étrangers a montré des signaux positifs... ; et surtout les difficultés des entreprises se sont progressivement estompées.

Lors de la récente réunion périodique du gouvernement en juillet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également ordonné de ne pas modifier l'objectif de croissance du PIB pour l'ensemble de l'année 2023, de 6,5 %.

Pour ce faire, l'économie nationale doit réaliser une croissance d'environ 9 % pour le reste de l'année. Cela nécessite une coordination étroite et synchrone entre le gouvernement, les ministères, les secteurs et les localités, pour maximiser l'efficacité des ressources et profitant de chaque opportunité, en vue de soutenir la croissance.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné de donner la priorité à la suppression des difficultés et des obstacles pour la production et les affaires, à la promotion de la croissance, à la création d'emplois, à la stabilisation des fondamentaux macroéconomiques, au contrôle de l'inflation, à la garantie de la sécurité sociale.

Des contenus ont été particulièrement relevés par le Premier ministre, notamment assurer l'équilibre, l'harmonie et la rationalité entre le taux d'intérêt et le taux de change ; donner la priorité à la croissance, en favorisant à la fois l'offre et la demande et aux trois moteurs de la croissance ; continuer à mettre en œuvre une politique monétaire proactive, flexible, opportune et efficace ; assurer la sécurité monétaire et financière nationale, suivre de près les situations internes et externes pour prendre les mesures appropriées en temps opportun ; raccourcir le processus de construction institutionnelle.



Le Premier ministre a demandé aux unités et aux localités de promouvoir le décaissement de parquets de crédit de soutien au taux d'intérêt, aux industries du bois et de l'aquaculture ; au ministère des Finances d'accélérer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et au ministère des Transports de commencer en août la construction du terminal de l'aéroport de Long Thanh, province de Dông Nai (Sud).



Selon le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyên Chi Dung, le gouvernement doit continuer à prendre des politiques drastiques et synchrones, mettre en œuvre les solutions de croissance verte, d'économie numérique, d'économie circulaire,...

Le décaissement du capital d'investissement public, une des solutions pour stimuler la croissance économique. Photo: VNA



Un représentant de l'Office général des statistiques a souligné la nécessité de suivre de près et de mettre à jour rapidement la situation mondiale, les politiques budgétaires et monétaires des grandes puissances qui sont des partenaires commerciaux et d'investissement importants du Vietnam.



Selon l'expert Nguyên Bich Lâm, afin d'atteindre l'objectif de croissance, le secteur du plan et de l'investissement doit constamment mettre à jour les scénarios de prévision sur la croissance et l'inflation pour répondre aux situations inattendues, mettre en œuvre rapidement et efficacement les politiques budgétaires et monétaires approuvées par l'Assemblée nationale, stimuler la production et la consommation nationales.

Selon de nombreux experts, les facteurs les plus importants sont de toujours créer des conditions favorables pour que entreprises améliorent encore leur compétitivité, profitent des opportunités de croissance économique et attirent les investissements.

Chaque opportunité doit être saisie. Les entreprises doivent enregistrer chaque commande, même les plus petites, afin de récupérer progressivement leur niveau d'avant la pandémie, a souligné le vice-ministre du Plan et de l'Investissement Trân Quôc Phuong.



En ce qui concerne le moteur des exportations et de la consommation, le ministère de l'Industrie et du Commerce prendra des mesures pour soutenir la communauté des affaires, continuera à promouvoir la simplification des procédures administratives pour les activités d'investissement et de production des entreprises ; promouvra le soutien aux entreprises pour tirer parti au mieux des Accords de libre-échange (ALE) afin d'augmenter leurs exportations ; continuera d'améliorer leur compétitivité, les aidera à exploiter et à développer leurs marchés ; mettra en place des solutions pour stimuler la demande des consommateurs, favoriser le commerce intérieur… -VNA