Hanoï (VNA) - Afin de faire rayonner les arts traditionnels du pays, le Théâtre national des marionnettes du Vietnam présente un programme artistique lié au tourisme. Une nouvelle performance qui surprend le public...

Un spectacle d’art original combinant de manière créative et harmonieuse marionnettes sur l’eau et sur terre, figurines et artistes. Musique et chants traditionnels accompagnent des scènes de la vie rurale et des pièces historiques. Le théâtre est soigneusement monté suivant l’architecture traditionnelle vietnamienne. Un vieux thuy đình (pavillon sur l’eau) fantasmagorique miroitant au milieu du lac, entouré de banians, de bambous, d’anciennes maisons aux toits rouges et de lanternes en forme de lotus flottant sur l’eau. Le tout embarque les spectateurs dans un voyage où ils sont invités à se plonger dans un paysage typique des villages ruraux du Vietnam.



Dans cet espace, les marionnettistes ont porté cet art traditionnel à une nouvelle hauteur en apportant au public une expérience originale et unique via une représentation attrayante de figurines associée aux danses souples des artistes.



Đông vong rôi Viêt (Résonnance des marionnettes du Vietnam), le nom du programme, est le fruit d’une coopération entre le Théâtre des marionnettes du Vietnam et l’Administration nationale du tourisme. Elle entre dans le cadre du projet d’assistance au développement des produits touristiques, reliant les visites des musées à la découverte des représentations artistiques et de la gastronomie à Hanoï. Cela témoigne de la détermination et des efforts inlassables des artistes, de leur soif de moderniser et d’améliorer la qualité des spectacles ainsi que de préserver la quintessence de cet art folklorique.



Une nouvelle performance

Đông vong rôi Viêt regroupe plusieurs pièces de qualité ayant récolté des prix prestigieux lors de festivals internationaux telles que Chan vit (Garde des canards), Chan trâu (Garde du buffle), Đeo mat na (Port du masque), Cô đôi thuong ngàn (Déesse-Mère des montagnes et des forêts), Su tích Hô Guom (Légende du lac de l’Épée restituée), entre autres.



"Il s’agit d’un spectacle original qui met harmonieusement en scène marionnettes sur l’eau et sur terre, en alternance avec des airs folkloriques, le tout combiné à des rythmes de danses modernes", estime un spectateur étranger.



D’après l’Artiste du Peuple Nguyên Tiên Dung, directeur du Théâtre national des marionnettes du Vietnam, c’est en s’inspirant de la beauté de la nature, du pays et de l’homme vietnamiens que son équipe a monté ce programme qui porte non seulement l’identité culturelle nationale mais qui a également su garder la sienne.



"Nous souhaitons créer une nouveauté, permettant aux touristes de venir non seulement voir le spectacle mais aussi de mieux comprendre le processus de création d’une marionnette ainsi que de participer directement à la manipulation de marionnettes aux côtés des artistes. Nous espérons que ces changements positifs en termes de qualité du spectacle et de découverte de l’art des marionnettes nous aideront à attirer davantage de spectateurs", confie M. Dung.



Un public conquis

Venu pour la première fois au Vietnam, Wolfgang, visiteur allemand, n’a pu cacher ses impressions : "+Đông vong rôi Viêt+ est un programme très spécial qui mélange, de manière raffinée, marionnettes sur terre et sur l’eau. Je n’aurais jamais pensé qu’un spectacle de marionnettes puisse avoir autant d’artistes. L’effet est incroyable ! Si j’ai l’occasion de retourner au Vietnam, je reviendrai au théâtre et présenterai cette destination à mes amis, sans aucun doute".



Les spectateurs vietnamiens, notamment les plus jeunes, manifestent aussi leur curiosité et leur enthousiasme à l’égard de cet art traditionnel. "Le spectacle de marionnettes m’a vraiment plu. J’ai été impressionnée par la pièce +Chan vit+. J’y reviendrai avec mes amis", exprime Tùng Chi, élève de l’École primaire Ban Mai, à Hanoï.



La découverte du projet Đông vong rôi Viêt laissera également de bons souvenirs aux visiteurs plus âgés, grâce à ses programmes de visite de la zone d’exposition des marionnettes, d’étude de leur confection... "C’est très intéressant de voir et comprendre comment est fabriquée une marionnette, du choix du bois à la sculpture en passant par le peaufinage du personnage", partage Nguyên Hoài Huong, domiciliée dans la rue Tây Son, à Hanoï.



D’une durée d’une heure et demie, le programme se termine toujours dans l’effervescence générale et sous une pluie d’applaudissements. Cela suffit à affirmer la réussite et la position bien ancrée d’un art traditionnel grâce aux efforts et à la créativité sans bornes des artistes qui ont su préserver ce savoir-faire ancestral et faire du Théâtre national des marionnettes du Vietnam une destination incontournable des touristes. -CVN/VNA