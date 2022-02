Hanoi (VNA) - La start-up de technologie de l'éducation (edtech) du Vietnam attire l'attention des fonds de capital-risque nationaux et étrangers.

CoderSchool - la start-up vietnamienne de codage en ligne - vient d'annoncer qu'elle a reçu un investissement de 2,6 millions de dollars dans un cycle de financement de pré-série amené par Monk's Hill Ventures. Auparavant, l'application d'apprentissage de l'anglais ELSA avait réussi à mobiliser 15 millions de dollars en financement de série B, co-dirigé par Vietnam Investments Group et SIG.

L'edtech est un terreau fertile pour les start-up qui veulent cibler les dépenses d'éducation des parents vietnamiens. Photo : Dau tu en ligne

Partageant la raison d'injecter des capitaux dans le marché vietnamien de l'edtech, Justin Nguyen, directeur du Fonds Monk's Hill Ventures, a déclaré que le Vietnam est un marché attrayant avec une jeune classe moyenne en croissance rapide. De plus, le gouvernement attache toujours de l’importance à l’éducation et attire activement les investissements étrangers dans ce domaine. Ce sont des facteurs attrayants attirant l'intérêt des investisseurs pour le marché vietnamien des technologies de l'information.

« Depuis 2008, le gouvernement vietnamien a alloué de 15 à 20 % de dépenses publiques à l'éducation, ce qui est parmi les plus élevés au monde, juste après la Malaisie en Asie du Sud-Est. Ainsi, bien que le marché vietnamien des technologies de l'éducation soit encore jeune, nous constatons qu'il est très actif car les fondateurs tentent de saisir des opportunités inexploitées en innovant et en améliorant les résultats d'apprentissage », a ajouté Justin Nguyen.

Photo : VNA

Selon Mme Le Hoang Uyen Vy, PDG de Do Ventures, le marché de l'éducation en ligne au Vietnam a un grand potentiel avec plus de 23 millions d'étudiants, les revenus de la classe moyenne augmentent et le taux d'utilisation d'Internet parmi le plus élevé au monde.

Les Vietnamiens dépensent jusqu'à 30 % de leurs revenus pour l'éducation et les parents sont prêts à payer un supplément pour assurer une éducation de haute qualité à leurs enfants.

On le voit, l'edtech est un terreau fertile pour les start-up qui veulent cibler les dépenses d'éducation des parents vietnamiens. Cependant, les startups ont encore un long processus pour atteindre une plus grande échelle dans le secteur de l'edtech.

Malgré des obstacles à l'acceptation massive de l'éducation en ligne, Michael Ngo, directeur national d'ELSA Vietnam, estime que l'éducation en ligne deviendra une nouvelle norme à l'avenir, en particulier dans la pandémie. Le numérique aide à réduire les coûts pour les apprenants, ce qui augmentera l'accès à une éducation de qualité en général.

Le Vietnam est un marché potentiel pour l'apprentissage en ligne, mais aucune entreprise d'edtech n'est actuellement évaluée à plus de 100 millions de dollars.

Certains affirment que les entreprises edtech vietnamiennes manquent encore de technologies de pointe pour pouvoir prospérer. À cet égard, Mme Le Hoang Uyen Vy a déclaré que le marché vietnamien des technologies de l'éducation en est encore à ses balbutiements, les start-up vietnamiennes ayant besoin de temps pour rattraper la vitesse de développement des autres entreprises sur les marchés plus importants de la région. Il est essentiel pour les start-up d'edtech de développer des modèles de revenus sains, vers une croissance durable.- VNA