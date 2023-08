Da Nang (VNA) - Le marathon international Da Nang Manulife 2023 a eu lieu le 6 août dans la ville de Da Nang avec les distances suivantes : marathon (42.195 km), semi-marathon (21km), 10 km et 5 km.Près de 9.000 coureurs, dont près de 1.500 étrangers venus de 50 pays et territoires, ont participé.Chez les hommes, l'Ethiopien Takele Ebisa a remporté le marathon en 2 heures 26 minutes 11 secondes, battant de 6 minutes l'ancien record détenu par un Japonais.Au semi- marathon masculin, les première, deuxième et troisième sont revenues à des athlètes vietnamiens, respectivement Pham Tien San en 1 heure 17 minutes 14 secondes ; Le Van Thanh en 1 heure 17 minutes 20 secondes ; Trinh Minh Tam en 1 heure 19 minutes 31 secondes.Les vainqueurs du marathon et du semi-marathon sont qualifiés d'office pour le Marathon international de Kuala Lumpur. - VNA