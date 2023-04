Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Au premier trimestre 2023, le secteur immobilier a continué à maintenir la deuxième position en termes d'attraction des investissements directs étrangers (IDE), avec un investissement total de près de 766 millions de dollars, représentant près de 14,1% du capital d'investissement total enregistré.



Selon le Département des investissements étrangers (ministère du Plan et de l'Investissement), au 20 mars 2023, le pays a attiré 5,45 milliards de dollars d’IDE, soit 61,2 % du total à la même période de 2022.



Le capital versé dans le secteur En particulier, le segment de l'immobilier industriel a présenté de nombreux points positifs avec une grande marge pour se développer. Le capital versé dans le secteur immobilier a diminué de 71,6% sur la même période. Cependant, les experts ont déclaré que de petits et moyens investisseurs étrangers continuent de prêter attention à l'environnement d'investissement du Vietnam. De nombreux nouveaux projets d'investissement se concentrent dans les localités disposant de bonnes infrastructures, de ressources humaines stables, faisant des efforts pour la réforme des procédures administratives et dynamiques dans la promotion des investissements telles que Bac Giang, Dong Nai, Bac Ninh, Ho Chi Minh-Ville, Haï Phong…

En 2023, l’attraction des IDE pourrait ralentir en raison de la récession économique, mais le marché de l'immobilier industriel vietnamien pourrait rester attractif auprès des investisseurs grâce aux avantages en termes de main-d'œuvre, de population, d’infrastructures, de priorités aux investisseurs étrangers ainsi qu'aux efforts du gouvernement pour maintenir la stabilité macroéconomique.

Photo d'illustration : VNA





Immédiatement après la réouverture de la frontière, les investisseurs et entreprises de l'étranger ont rapidement signé des protocoles d'accord, des contrats et d'accords d'achat et de vente.

Foxconn a signé un protocole d'accord sur la location de 50,5 hectares dans le parc industriel de Quang Chau (province de Bac Giang) afin d'étendre ses activités avec un investissement total d'environ 300 millions de dollars. Samsung a également augmenté son investissement total au Vietnam à 20 milliards de dollars, en se concentrant sur le développement de groupes industriels dans l'intelligence artificielle (IA) et le Big Data.

Giant Manufacturing (Taiwan - Chine), une société célèbre pour le commerce et la fabrication de vélos et de pièces de vélo, a investi 13 millions de dollars supplémentaires dans le parc industriel VSIP 2 (province de Binh Duong).



John Campbell, directeur adjoint, chef des Services industriels de Savills Vietnam, s’est déclaré convaincu que l'industrie et la fabrication continueraient à arriver en tête dans l’attraction des capitaux étrangers grâce à l'intérêt des investisseurs étrangers pour les terrains industriels et l'offre immobilière de haute qualité.



Cependant, à l'heure actuelle, trouver des terrains industriels devient un problème pour les entreprises. La raison soulignée par John Campbell est due aux difficultés dans la libération du terrain, ce entraînant une augmentation des coûts de compensation et des prix des terrains ces derniers temps.



Commentant le potentiel d'investissement, John Campbell a déclaré que le marché immobilier industriel du Vietnam avait encore beaucoup d'opportunités pour développer des produits immobiliers industriels plus diversifiés comme les centres de données, les entrepôts frigorifiques et la logistique. -VNA