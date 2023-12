Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim et son homologue japonais Fumio Kishida (droite). Photo :



Kuala Lumpur (VNA) - Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim et son homologue japonais Fumio Kishida ont officiellement annoncé le 16 décembre la Déclaration commune sur l'élévation des relations entre leur deux pays au niveau d'un partenariat stratégique intégral.



Un communiqué officiel du ministère malaisien des Affaires étrangères indique que le Premier ministre Anwar Ibrahim a effectué du 16 au 18 décembre une visite de travail au Japon, à l'occasion de sa participation au Sommet commémoratif du 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon.



Les deux dirigeants ont eu une rencontre bilatérale lors de laquelle le Premier ministre Anwar Ibrahim a déclaré que la Malaisie appréciait l'engagement du Japon depuis les années 1980 envers l'Asie du Sud-Est, dont la Malaisie, pour accompagner et soutenir la croissance de la région.



Pour sa part, le Premier ministre Kishida a hautement apprécié le rôle actuel de la Malaisie dans la formation de l'ASEAN et a exprimé le souhait que le Japon participe davantage à la coopération avec le bloc régional. - VNA