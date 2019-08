Lyricist couronné au concours de danse Super 24 d'Asie du Sud-Est.

Hanoï (VNA) - La finale du concours de danse Super 24 a été remporté par le Vietnam et son groupe de danse Lyricist.



Le groupe de danse vietnamien a été plus fort que les Singapouriens, Thaïlandais ou Philippins. Cela s’est passé au gymnase OCBC de Singapour. La performance de Lyricist a en effet impressionné le jury du Super 24 et la communauté des danseurs de la région avec son message significatif "Vis comme toi-même".



Fondé en 2012, le concours Super 24 a permis de créer des communautés de danse composées d'équipes issues de niveau primaire, secondaire ou universitaire. Le gouvernement de Singapour a coopéré avec Oschool pour organiser ce concours afin de préserver la culture singapourienne par le biais des arts du spectacle. Il est rapidement devenu l'un des événements les plus attendus en matière de danse à Singapour et en Asie du Sud-Est.



L’objectif initial du concours était de promouvoir la solidarité, la créativité et l’esprit d’équipe par le biais de la danse pour les groupes de danse singapouriens puis plus largement en Asie du Sud-Est comme en Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Vietnam ou encore Philippines.



La 8e saison du Super 24 a été un grand concours de danse avec la participation des meilleurs groupes de danse de Singapour, de Thaïlande, du Vietnam et des Philippines. Avec plus de 1.700 danseurs participant au concours, on a noté des améliorations dans les normes, la créativité et l'ingéniosité des concurrents. Le jury était composé d'experts chevronnés comme Hok, Larkin Poynton, Pat Cruz ou encore Dylan Mayoral.



Lyricist a eu 2 mois pour se préparer. Il a offert une performance unique et a fait du Vietnam, le pays aux talents incroyables. Alexander Tú, directeur du programme de formation artistique de l'Académie de musique et de performance artistique Soul et fondateur de Lyricist a beaucoup contribué à cette victoire.



Il a déclaré: ''Créer des mouvements de danse n’est pas une tâche facile. Il est difficile de contrôler et d’évaluer une danse tout en intégrant des messages derrière chaque mouvement. Cela nécessite une combinaison de mouvements doux et fluides avec des mouvements puissants et agressifs pour impressionner, tout en garantissant que le message est correctement transmis au jury ainsi qu'au public. Nous avons dû utiliser des mouvements hautement spécialisés voire des acrobaties pour emporter la victoire''. -CVN/VNA