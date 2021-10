Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - La Direction des pêches est en train d'examiner, de modifier et de compléter les décrets détaillant un certain nombre d'articles et de mesures pour mettre en œuvre la Loi sur la pêche afin d'achever l'institution de gestion de la pêche durable et responsable, selon les recommandations de la Commission européenne (CE).

C'est ce qu'a déclaré le 22 octobre Nguyen Quang Hung, directeur général adjoint de la Direction des pêches relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en marge de la visioconférence avec les localités côtières sur l'organisation de la pêche de façon adaptée à la prévention et au contrôle du COVID-19 lors du 4e trimestre.

Selon lui, la CE a évalué que le Vietnam était sur la bonne voie et a fait des progrès très positifs.

L'installation d'équipements de surveillance à bord des bateaux de pêche a été mise en œuvre dans les localités. À ce jour, le pays a installé un système de surveillance des navires par satellite (VMS) dans 27.716 navires de pêche hauturière.

En outre, les forces compétentes du ressort central à celui local ont pris de nombreuses mesures visant à empêcher et à mettre fin aux violations des eaux étrangères des navires de pêche vietnamiens. Des infractions sont également constatées dans les provinces telles que Ca Mau, Binh Dinh, Ba Ria-Vung Tau, Ben Tre et Kien Giang.

Le Vietnam avait été averti, en septembre 2017, par un "carton jaune" de la Commission européenne (CE) après que le pays ait échoué à montrer des progrès suffisants dans sa lutte contre la pêche INN. La CE avait alors donné neuf recommandations au Vietnam à mettre en œuvre afin que l'avertissement puisse être retiré. Ces recommandations ont été réduites à quatre après deux examens en mai 2018 et novembre 2019.

Le règlement de l’Union européenne (UE) lié la pêche INN est entré en vigueur en 2010 dans le but de promouvoir une meilleure gouvernance des océans et de préserver le caractère durable des pêches à l'échelle mondiale.

À ce jour, 27 pays ont été avertis par la CE. Dans lesquels, 21 pays ont été avertis d’un "carton jaune" et six autres se sont vu appliquer un "carton rouge". Trois pays ont pu retirer leur "carton rouge" et 14 leur "carton jaune". -VNA