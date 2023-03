Quang Ngai (VNA) – Cinquante-cinq ans après le massacre de Son My, le Comité populaire de la province de Quang Ngai (Centre), a signé le 8 mars 2023 un accord avec Ronald L. Haeberle sur le droit d’utilisation illimitée de ses photos de ce crime, ont fait savoir mercredi 15 mars les autorités locales.

Lors de la conférence de presse annonçant l’accord, à Quang Ngai, le 15 mars. Photo : VNA

Les parties prenantes à cet accord ont fait preuve de bonne volonté, de respect des faits historiques et scientifiques, et ont veillé au respect des lois nationales et des traités internationaux dont le Vietnam est membre ou signataire, ont-elles indiqué lors d’une conférence de presse.

Ronald L. Haeberle est un photographe de l’armée américaine connu notamment pour les photos du massacre de Son My ou My Lai qu’il a prises le 16 mars 1968 dans le village éponyme, où une brigade d’infanterie de l’armée américaine se livrait à une orgie de massacre, tuant 504 civils innocents, dont nombre de femmes et enfants.

Il a publié ces photos en 1969 sur le magazine américain Life et ce massacre odieux provoqua un grand mouvement d’indignation aux Etats-Unis et dans la communauté internationale.

L’accord a résolu le problème du droit d’auteur des photos en vue des expositions postérieures, contribuant à une meilleure compréhension des grandes pertes pendant la guerre pour promouvoir l’amour de la paix et l’esprit d’édification et de défense de la Patrie, et à la valorisation du vestige historique national de Son My. – VNA