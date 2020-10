Hanoi (VNA) - Le Bureau gouvernemental du Vietnam a signé mardin 13 octobre, à Hanoï, avec l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) un mémorandum sur la mise en œuvre de l’accord-cadre du programme de développement de la gouvernance électronique au Vietnam.

Lors de la cérémonie de signature d'un mémorandum sur la mise en œuvre de l’accord-cadre du programme de développement de la gouvernance électronique au Vietnam . Photo : VNA



L’agence américaine s’engage à aider le Vietnam à étendre sa réforme administrative, à intensifier la coordination intersectorielle et à développer les services publics à destination des entreprises et des particuliers…



Le ministre et président du Bureau gouvernemental, Mai Tiên Dung, indique que les ministères et secteurs vietnamiens continueront de travailler en étroite collaboration avec USAID pour mettre en œuvre ce programme. ‘’Nous souhaitons poursuivre la réforme administrative pour améliorer l’environnement des affaires et la compétitivité du Vietnam’’, a-t-il souligné.



Selon le ministre, le gouvernement a supprimé 3.893 sur 6.191 conditions commerciales et 30 sur 120 procédures administratives relatives aux inspections thématiques.



Le gouvernement a publié des réglementations sur les réformes administratives en ligne et un programme de réduction et de symplification des réglementations sur les activités commerciales pour la période 2020-2025, a-t-il ajouté.









L’ambassadeur américain Daniel Kritenbrink a estimé que la signature de ce mémorandum témoigne de l’engagement des États-Unis d’accompagner le développement du Vietnam.



L’aide de l’USAID devrait ouvrir de nouvelles opportunités pour le gouvernement électronique et le progrès au Vietnam au cours des deux prochaines années, a-t-il déclaré.



Grâce à cette coopération, les deux parties iront de l'avant avec les services publics en ligne, améliorant ainsi la transparence et l'efficacité, et aidant le Vietnam à surmonter la pandémie COVID-19, a ajouté l'ambassadeur américain. - VNA